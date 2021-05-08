「綠衫軍」塞爾提克如今簡直跟湖人淪落同樣命運！面對公牛明星中鋒武切維奇拿下18分、14籃板及10助攻的本季第2次大三元，懷特與拉文各有25分，塞爾提克8日無奈以99比121慘遭地主公牛修理，戰績也跌到東區第7，可能要打附加賽窘境。

塞爾提克當前在東區處境，幾乎都跟湖人在西區狀況差不多，同樣處在要不要打附加賽的窘境，更巧合的是，湖人有「小皇帝」詹姆斯因為右腳踝高位扭傷缺席，塞爾提克也有傑倫布朗右腳踝扭傷無法打，徒留塔圖、肯巴沃克兩人獨挑大樑。

可惜肯巴沃克今天雖拿全場最高33分，佛尼爾也有17分，塔圖卻陷入空前低潮，全場投15中3，含三分球投7中0，只拿9分、6籃板，就算塞爾提克末節曾把20分大幅落後追到只差10分，卻又被公牛重新擴大領先差距，只好黯然吞敗。

反觀武切維奇打出加盟公牛的代表作，全場投16中7，貢獻18分、14籃板、10助攻、2抄截與1火鍋，上次他拿大三元還穿魔術球衣，拉文也重新展現得分爆發力，就連懷特也有不錯手感，公牛目前28勝39敗，仍排東區第11，距離東區第10巫師還有3場勝差。

(中時 )