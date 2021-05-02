台灣本島日前爆發第一例牛結節疹疫情，蔡英文總統今天宣示，牛隻的防疫工作會用最高效率來貫徹！她請大家放心，牛結節疹只會影響牛隻，不會人畜共通。呼籲大家可以安心消費國產牛奶和牛肉，一起支持台灣牛產業。

台灣今年初才宣布開放美國萊豬並擴大萊牛進口，讓國內畜牧業面臨競爭危機，不料4月中，台灣本島又出現第一例牛結節疹疫情。

蔡英文今天在臉書表示，牛隻的防疫工作，我們會用最高效率來貫徹。行政院農業委員會已立即成立應變中心，進行疫調、撲殺病牛、全面消毒。接著，更從國外取得疫苗，在半個月內進行了全國畜牧業16萬頭牛的注射工作。

她請大家放心，政府和業者有確實做好防疫，而且牛結節疹只會影響牛隻，不會人畜共通。昨天她也到台南柳營視察，並向參與防疫工作的 動植物防疫檢疫局防疫小尖兵同仁、協助取得和運送疫苗的各機關、投入疫苗注射的獸醫夥伴、農會、協會及業者們，表達最大的感謝。

她說，大家都是守護台灣畜牧產業的國家隊成員！呼籲大家「周末假日，喝杯牛奶，向辛苦的畜牧產業防疫夥伴表達支持吧！」

(中時 )