成功大學睽違40年再度主辦全國大專院校運動會，首度以跑步完成19天1168公里環台聖火傳遞，8日聖火隊跑抵成大，成大方程式賽車、CK-Bike車隊出動迎接。（曹婷婷攝）

成功大學睽違40年再度主辦全國大專院校運動會，首度以跑步完成19天1168公里環台聖火傳遞，8日聖火隊跑抵成大，成大方程式賽車、CK-Bike車隊出動迎接。（曹婷婷攝）

成功大學睽違40年再度主辦全國大專院校運動會，首度以跑步完成19天1168公里環台聖火傳遞，8日聖火隊跑抵成大，由成大造船系73級校友陳財富（右）將聖火交給校長蘇慧貞。（曹婷婷攝）

王雅芬說，全大運聖火象徵生生不息的精神，在成大人強大的團結與向心力中實現。(曹婷婷攝)

成功大學睽違40年再度主辦全國大專院校運動會，首度以跑步完成19天1168公里環台聖火傳遞，8日聖火隊抵成大，接受台南人熱情迎接；迎接14日全大運開幕，成大與台南市政府攜手運用5G串流、大數據等技術打造智慧運動賽事，選手一機在手，就能解決食衣住行育樂等需求及暢遊台南，展現台南智慧城市能量。

全大運聖火隊在台灣「超馬女王」王雅芬領銜下，分5梯次接力，4月20日從成大出發，繞台19縣市30所大學，今天上午返抵終點，最後一棒，由40年前曾代表成大參加3000公尺和1萬公尺障礙賽的造船系學長陳財富，把聖火傳遞到校長蘇慧貞手中。

連跑19天的52歲王雅芬，1992年畢業於成大歷史系，35歲生完小孩後，因想減肥才開始跑步，接觸運動雖晚，但一路跑向世界，2014年穿越法國超馬賽全程19天1192公里長征，是個人生涯代表作。她說，獲母校邀請傳遞聖火，很榮幸，以前不知自己這麼會跑，她以此勉勵學弟妹，「跑就對了」。明天就是母親節，她已經迫不及待要趕回去陪媽媽過節，她也說，這回擔任全大運聖火環台跑者，孩子們對她豎起大拇指，誇她是最酷媽咪，就是很好的禮物。

台南間隔40年再辦全大運，台南市政府攜手成大邀集多家企業共同打造智慧生活生態系，運用5G串流、大數據、體感科技、金融科技等技術，讓選手一機或一卡在手，就能解決各項食衣住行育樂等生活需求，還特別祭出選手搭公車、參觀古蹟皆免費等優惠，暢遊台南。

成大表示，全大運期間，主辦單位會提供選手每人1張全大運聯名儲值卡，以數位支付取代現金，以聖火傳遞為例，參與人員都沒帶現金在身上，靠著卡片、手機通行無阻，貫徹智慧賽事精神。此外，配合防疫，成大醫院也設計問診風險評估系統及智能臉部辨識體溫量測系統，透過科技防疫，確保賽事防疫周全完備。

(中時 )