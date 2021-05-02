長期落實關懷弱勢，對於偏鄉弱勢學生教育，更是不遺餘力的光覺心靈文教協會，5月7日將邀請屏山國小原民合唱團、鼓山國小棒球隊暨合唱團、以及六龜區新威國小等兒童合唱團，舉辦音樂會，並將對面臨表演的器材服裝等經費短缺的三個國小表演社團，提供獎助金，協助更換服裝和表演經費，讓孩子們從音樂、運動當中，找到自己，得到心靈的力量，找回笑容和自信，懂得感恩，懂得愛與被愛。

光覺心靈文教協會公關部經理蘇禕琍2日表示，該協會將在5月7日舉辦「聽見歌再唱，天使美聲」三校聯合兒童音樂會，邀請屏山國小原民合唱團、鼓山國小棒球隊暨合唱團、以及六龜區新威國小等兒童合唱團表演。

蘇禕琍指出，「聽見歌再唱」這部膾炙人口的電影，大多在高雄部落國小拍攝，呈現的原民美聲，令人動容，而光覺協會此次舉辦的公益音樂會，就是要結合高雄多元族群原民兒童，讓偏鄉國小音樂社團的美聲再現，讓更多人可以注意到台灣偏鄉兒童的美麗與自信。

她說，光覺協會光覺天使團也將透過音樂文化交流，讓孩子們從音樂、運動當中，找到自己，得到心靈的力量，讓孩子找回笑容和自信，懂得感恩，懂得愛與被愛。

蘇禕琍表示，由於屏山國小原民合唱團鋼琴，已使用20餘年，目前已無法使用，2019年應邀到韓國，參加文化國際交流計畫表演的新威國小，也因為是六龜區貧困資源國小，同樣面臨表演的器材服裝等經費短缺的問題，因此，光覺心靈協會將贊助屏山國小全新Yamaha鋼琴、新威國小和鼓山國小表演社團獎助金，協助更換服裝表演經費。

她說，光覺心靈協會未來將持續舉辦兒童天使圓夢計畫，讓偏鄉弱勢的孩子有個自信圓夢的舞台，自信開心的嶄露自己。

(工商 )