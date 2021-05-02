「木曜女神」泱泱（吳泱潾）在網路節目《木曜四超玩》表現亮眼，加上臉蛋甜美、個性親民，有「國民老婆」的美稱。但她苦心經營多年的IG帳號，近日居然無預警被刪除，80萬粉絲憑空消失，趕緊開啟新帳號發文哀求網友協助留言，請求IG恢復原本的帳號。

泱泱時常在IG分享美照、美食和生活點滴，賞心悅目的照片加上幽默的敘事方式，吸引80萬名網友追蹤，1日卻發現IG帳號顯示「尚無貼文」、「找不到用戶」等字眼，等於80萬粉絲一夕歸零。

許多粉絲紛紛到泱泱的FB粉絲團留言：「妳的IG不見了」、「泱ig也被鎖嗎」泱泱得知消息後，火速創辦新的IG帳號，並在貼文、限時動態發文表示：「原來使用的@lynnwu0219不知道什麼原因無預警的被停用了，目前完全無法登入使用」希望大家能幫她留言、TAG IG官方帳號，讓官方注意到並恢復原本的帳號，泱泱感嘆：「藍勾勾都拿到了，帳號竟然沒了」全文留下八個哭臉表情貼圖，不難看出焦急的心情。

文章釋出後，短短不到一天就累積破萬名網友幫忙TAG IG官方帳號，還吸引眾多「藍勾勾」使用者出面聲援，像是溫妮、百祥、蔡哥、一隻阿圓、陳語謙等人，希望能幫助泱泱一臂之力，早日取回原本的IG帳號。

(中時新聞網)