內政部移民署宜蘭收容所日前連續發生兩起離譜的鬧房及收容人鬥毆事件，但所方卻企圖私了，在移民署內部引起議論。據了解，4月26日，收容所內約有超過30餘名收容人大肆鬧房，突破警戒區並與戒護人員發生衝突;另一起則是越南收容人打傷一名正在禮拜的穆斯林收容人。事件發生後，所方竟然未將收容人法辦或是進行懲處，甚至還傳出為了防止事件曝光，讓收容人以各種理由先遣送回國，事件傳開後，引發不少基層人員不滿，認為這是明顯吃案，希望移民署高層徹查。

據了解，根據收容所內基層投訴，4月24日，所內有一名收容的外籍男子，因信奉穆斯林，在舍房內進行祈禱時，同寢室的越南收容人認為對方的動作打擾期睡眠，當場對該名穆斯林男暴力相向，並將對方打成傷，所方見狀，立刻將受傷的穆斯林收容人送醫急救。

基層人員表示，所方事後並為對施暴的越南收容人進行懲處，反而是幹部要求要求雙方趕快和解，還承諾會盡快讓該位收容的穆斯林男子盡快遣返離開收容所。

就在越南收容人攻擊穆斯林男子後隔兩天，也就是4月26日當天，大約有20名以上的越南收容人突然群起鼓譟，接著集體衝出警戒區，戒護員並未能有效阻止。

接著大批收容人紛紛衝往舍房，並打開其他舍房房門，讓其他收容人也加入鼓譟行列，現場一片混亂，至紹有3、40人加入鼓譟行列，期間不斷有收容人挑釁戒護員，雙方還零星爆發衝突，甚至連戒護人員警棍都被搶走，雙方一度劍拔弩張，經過所方管理人員數度溝通後，才漸漸平息這起鬧房事件。

但離譜的是，所方並未將此事列為重大事件，反而以消極方式希望大家封口，並在近期內，陸續以各種理由將鬧房的收容人安排包機離境，不少所方基層對方處置方式都大感不可思議，認為所方似乎有所包庇甚至吃案，因此希望移民署能積極查明。

移民署官員私下證實，確實有此事件，但詳細衝突原因仍在調查當中。

(中時新聞網)