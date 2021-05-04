華航、諾富特飯店染疫案持續擴大，昨新增的案1145為諾富特飯店外包水電工，該個案於4月28日起發燒，但仍正常到班，直到5月1日才被追回採檢、確診，指揮中心今公布其足跡，都在新北市蘆洲區活動，曾兩度至皇爵飲料店及吉野烤肉飯買晚餐。

案1145足跡。

指揮中心今日公布諾富特飯店外包商、案1145足跡，活動範圍皆在蘆洲區，4月26日晚間9點15分至深夜12點30分，在皇爵飲料店、4月29日中午11點50分至12點10分，在吉野烤肉飯用餐；同日晚間9點30分至10點40分，又再度去皇爵飲料店。

莊人祥補充表示，會只有公布4月26、4月29足跡，原因在於其他時間他都是在家裡及飯店工作，研判足跡對於公眾沒有影響，因此不公布。

案1145是否是因為去諾富特一館B1員工餐廳，跟其他人接觸而感染？疾管署副署長羅一鈞表示，該案有去用餐，這是專屬員工和外包人員進出的餐廳，沒有對外開放，餐廳皆有使用隔板，但餐廳B1同樓層有房務部、餐飲部及廚房，專家到現場評估時，發現B1走道工作空間比較狹窄，通風不好，在走道就可以聞到油煙味。

陳時中也表示，目前發現最有可能就是在這裡接觸、感染，B1裡的20名住客，目前也都在集中檢疫所。另外，也已經告知諾富特要重新開始的話，要改善配置廚房油管，並加強人員的健康防護。

案1145匡列要採減的減到72人，因為有兩個外包者是員工宿舍的房東，沒有去到員工宿舍，也沒有接觸，採完55人陰性，一個是陽性就是昨天確診的1145案例。目前血清抗體採檢也都是陰性。至於有關1145親密接觸被列為隔離對象共有25人，3人待採檢，15人陰性，檢驗中7人。

(中時新聞網)