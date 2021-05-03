新北市長侯友宜則說，每一件事情都是善意提醒，地方一定要補足中央沒有看到的地方。（葉書宏攝）

華航機師染疫疫情升溫，中央挨批「動作慢！」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3日）則表示，各種隔離都有限制人身自由，因此更要謹慎使用公權力。對此，新北市長侯友宜則說，每一件事情都是善意提醒，地方一定要補足中央沒有看到的地方。

陳時中今（3日）上午接受《周玉蔻嗆新聞》採訪時表示，各種隔離都有限制人身自由的成分，被隔離的人有義務要配合，因此更要謹慎使用公權力，並非想到什麼就把誰關起來，社會的運作會停頓，變成「關越多、跑越多」這種政府和人民的對抗，也不是好事。

針對陳時中談話，侯友宜回應，整個防疫永遠要做好超前部署，發現問題大家共同面對問題解決，每一件事情都是善意提醒，防疫只有上下一心、一起面對，中央、地方不但要合作外，地方一定要補足中央沒有看到的地方，地方一定要全力防衛起來。

侯友宜說，諾富特飯店群聚擴散，地方一定要全力戒備，大家同心齊力，只有一起努力，才能把防疫做到更到位。

(中時 )