吳宗憲的兒子吳睿軒（鹿希派），近日推出數位EP《BLESSED》，音樂科班出身的他，2019年底自美國伯克利音樂學院畢業，對於頂著天王老爸的光環出道，音樂實力因此被忽視，他直言：「講我靠爸不太厚道，我不只是星二代而已。」未來他只希望用作品，撕掉自己身上的標籤，讓更多人聽見他的音樂。

鹿希派發片後，吳宗憲曾多次帶著他參與大型演出，增加舞台歷練。（圖／台視提供）

雖然現在以歌手作為終身志業，鹿希派卻說：「沒有任何人學音樂是自己想學。」有個以歌唱起家的老爸，鹿希派和三個姊姊小時候都有接觸音樂，最後只剩他走上音樂之路，「因為很喜歡表演，大概小學五年級就下定決心要做音樂，算是漸漸在舞台上找到自信。」

失言誤事 音樂路卡關

國中上音樂班、高中主修作曲的鹿希派，本想和同學一樣報考臺北藝術大學，此時爸爸卻對他說：「三個姊姊都留學了，如果只有你沒出國見識一下，你以後一定會怨我。」

2018年鹿希派在IG開玩笑要炸掉台北市政府，事後被吳宗憲當眾狠狠教訓一頓。（圖／報系資料庫）

在美留學期間，鹿希派開始認真鑽研嘻哈音樂，還會將自己的作品上傳到臉書，「我覺得這是很容易讓聽眾產生共鳴的音樂，也希望我的音樂可以跟別人的靈魂對話，憲哥聽到後問我『要不要發唱片？』二○一八年我就出了第一張專輯《AMBULANCE》。」對於曾有人指他出道是「靠爸」，他認為不太厚道，「我不只是星二代而已，但我會學著接納這個角色，不要想到其他負面的。」

鹿希派透露，全新EP《BLESSED》的歌曲早在二〇一九年就完成，但期間發生「炸市府」的失言風波，一度被迫退出演藝圈，他自嘲就是「出包」了。去年又碰上疫情，發片計畫只能暫時擱置，「畢業回來就想再發片，我比較傻，認為做了音樂就是要跟大家分享，但憲哥和姊姊Sandy覺得我的形象還沒找到定位，也教導我一些演藝圈的眉角。」

對於相隔三年才推出新作品，鹿希派自嘲是自己出包的後果。（圖／張祐銘攝）

真誠創作 不刻意討好

在父親和姊姊的建議下，鹿希派去年下半年開始減肥，並等待發片時機，一路就等到今年四月，「重新來過再出發，這些都是人生過程，也是生命給我的機會。」創作力十足的他，預告下半年將再發行一張EP。

提起新歌〈關燈關門關冷氣〉，鹿希派坦言是大姊Sandy下的指令，「她說我應該寫這樣的歌，才是大家樂見的，雖然一開始不是很願意，但想說挑戰來了我就接受。」對於姊姊今日的成就，他非常敬佩，「Sandy真的很嚴格，對她自己、對我都是，希望我將來能變得跟她一樣強壯精明。」

不過，鹿希派對於音樂，還是有自我的堅持，「我自詡為創作者，會時刻記錄自己的聲音，把情感意象化成為音樂，如果身為聽眾，我會希望這個artist給我真誠的感動，不要特別去寫討好聽眾的音樂，這是我對自己的小小要求。」

對於大姊Sandy，鹿希派心中滿是敬佩，更希望自己將來像對方一樣強壯精明。（圖／中天提供）

(中時新聞網)