諾富特疫情延燒，確診者足跡遍布雙北，新北市長侯友宜3日出席林口活動時表示，所有防疫措施，市府將以「疑似社區感染擴大」的方式全面戒備，把很多高風險的區塊嚴格的限縮，希望大家能夠互相體諒。

侯友宜說，新北市從諾富特事件以來，及全面戒備，用一級開設作最高等級防疫，跟社區感染疑慮的超前部署作戰方式一致。

侯友宜說，現在這段時間裡面剛好碰上母親節、宮廟的大活動，所有宮廟的活動一定是限縮人數，而且繞境祈福必須提供防疫計畫，甚至平安餐會限縮，室外1000以上一定要把計畫報給衛生局、消防局來核定，室內的聚會一律採取實聯制。

另外，侯友宜說，新北老人共餐的活動在3個禮拜以內全部取消，改外帶餐盒的方式，他也呼籲醫療院所減少探病，以及要詢問TOCC史防止疫情再度擴大。

侯友宜說，目前居家隔離有254個追蹤管理，一定要非常落實，都以現階段的狀況做最嚴謹的態度，尤其我們在整個足跡的行蹤上有接觸的地方，像公車、捷運現在消毒的次數比以往更增加一倍。

侯說，其他市場、八大場所也全力啟動落實嚴格管理，規勸不聽就會全面開罰，至於防疫旅館已經全部檢視完畢，所有的動線一定分紅、黃、綠區塊，並要求獨立動線沒有混居，也會不定時檢查，其他像安養機構也都沒有變過，採取更嚴格的態度檢視。

侯友宜指出，所有防疫新北市是以疑似社區感染擴大的方式全面的戒備，把很多高風險的區塊嚴格的限縮，希望大家能夠互相體諒。

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(中時 )