台北市警察局長陳嘉昌出席義警餐會，抵達前，餐廳櫃臺被丟擲上千隻蟑螂。他上台演唱〈黃昏的故鄉〉，曲畢得知案情，隨即趕往中山分局徹夜坐鎮指揮偵辦。（取自李燕芳臉書）

千隻小強在櫃臺前亂竄。（翻攝畫面）

台北市警察局長陳嘉昌近來因警紀案件「松山」、「北投」之亂，頻登上媒體版面，剩下2個月退休的他，直言現階段堅守崗位，絕對捍衛尊嚴與清白。3日晚間他參加義警餐會，抵達前餐廳櫃臺遭丟上千隻蟑螂恐嚇，據了解陳見到亂竄的蟑螂，僅狐疑「怎麼這麼多蟑螂？」餐會時仍臨危不亂，唱了拿手的民主金曲〈黃昏的故鄉〉取代致詞；曲畢他從幕僚得知案件，即趕赴中山分局主持專案會，並徹夜坐鎮指揮偵辦。

雙北警局長出席義警餐敘 突遭2黑衣人鬧場砸上千隻蟑螂（李文正翻攝）

這場餐會晚間6時許開席，70餘桌，賓客700多人，大多是義警、地方人士和大安文山區的議員和立委，另有幾名官警受邀，雙北局長是官階最大的2名警界賓客。7時24分餐廳櫃臺被丟蟑螂，陳嘉昌7時30分才抵達，新北市警局長黃宗仁則在丟蟑螂前，就已離開，不知發生蟑螂之亂。

近來屢傳警風紀案件，民進黨黑道治國爭議不斷，此時雙北警察局長出席的餐會，餐廳竟被丟千隻蟑螂示威，很難不讓外界聯想是黑幫挑釁公權力。警政署長陳家欽3日深夜表示，責成北市警查明滋事原因，由刑事局立即支援，不容歹徒妄為。

警政署表示，中山區餐廳發生的滋擾違法事件，專案小組將查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，要求務必嚴查嚴辦。警政署重申嚴厲譴責任何暴力行爲，並將全力支援、支持北市警局打擊犯罪不法的決心，恢復治安平穩。

(中時 )