台北市大安義警大隊臥龍中隊，3日晚間在中山區鉅星會餐廳舉辦定期餐會，廣邀立委、議員等民代，及雙北市警察局長等官警與會，賓客700多人。孰料，近來飽受 「松山之亂」之苦的北市局長陳嘉昌抵達餐廳前，2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。警方以車追人，發現嫌犯有5人，2人騎機車前往丟蟑，2人在旁拍照，另1人則駕車在外接應，5人最後會合駕車逃逸。

雙北警局長出席義警餐敘 突遭2黑衣人鬧場砸上千隻蟑螂（李文正翻攝）

警方案發後立即調閱監視器，晚間約8時許，尚未掌握車號、身分時，嫌犯的座車曾在北投經過路檢點被盤查，之後專案小組通報車號，發動「全市圍捕」，才赫然驚覺犯嫌車輛曾被攔查，感嘆慢了一步。

雖然警方初步掌握嫌犯身分，研判犯案動機應是與店家有債務糾紛，但因雙北警察局長都出席的餐會，竟遇上離譜潑蟑案，警政署嚴令儘速破案釐清，整晚雙北市警方、甚至國道警察，都加入圍捕行動，但直至天亮仍尚未逮到人。陳嘉昌則坐鎮中山分局指揮，到清晨5時許才離開。

(中時 )