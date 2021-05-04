大陸全國政協副主席梁振英5月3日出席香港中華廠商聯合會舉辦的「十四五規畫與香港廠商可持續發展」研討會時說，他在過去半年36次到訪共17個大陸省市，發現大陸發展得相當快，認為香港新界的面貌，遠不及大陸的「窮鄉僻壤」。

綜合港媒報導，梁振英表示，大陸十四五規畫在未來5年為香港帶來的機遇，也可能是香港人最後的機遇。他指出，因為香港過去兩年發生的事情以及內地發展得相當快，現時香港連郊外發展也及不上大陸。「我們國家現在確實已經做到山明水秀、井井有條，現在新界的面貌確實遠遠不及大陸的窮鄉僻壤。」

梁振英表示，過去半年36次到大陸、去過17個城市，親眼見證內地發展速度。他形容到處欣欣向榮、官商民積極向上、樂觀自信，對大陸發展很有信心。

梁振英稱，與德國人口相若的江蘇省，因為製造業蓬勃，其用電量超越德國。梁振英建議廠商應做好三步曲，即做好調查研究、雙向宣傳介紹和對接工作，更全面認識內地發展。

梁振英建議，「大陸給香港提供很大、新的平臺可以讓大家發展，我鼓勵香港廠商及香港青年多去大陸觀察！」他舉例指出，過去曾安排香港職業訓練局的同學，到大陸參觀李錦記的廠房，李錦記這品牌有一段時間，真的有一點太陽下山的感覺，但青年看了後都很興奮。

「香港青年如果不在辦公樓工作，就只能去工廠等地做工，但香港工廠是已經式微的工廠，如果去到大陸，看到現代化的工廠，他自己（香港青年）投身工業的興趣就會出來！」梁振英最後更語重心長地鼓勵，廠商及香港青年切勿守株待兔，只要我們掌握好這些機遇，我相信香港能夠有更好、更大的發展空間。

(中時 )