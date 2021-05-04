台南市等紅燈的時間變長了！市府交通局為提升市區尖峰時段的交通車流續進，以及減少交通壅塞與紅綠燈週期切換而引起的不同步問題，重新設定全市1300處紅綠燈，在上下午的尖峰時段，周期統一調整為140秒，每天周期切換調降為6次，希望能降低號誌不連鎖的問題。

交通局長王銘德表示，因市區號誌路口密集，號誌管控並非單純的幹道連鎖，而是路網式連鎖運作，意即除了縱向路段號誌需同步連鎖，橫向路段也需同步連鎖，因此延長號誌周期必須同一時間調整完畢，否則將會造成縱向同步，但橫向卻不同步而走走停停。

王銘德說，考量市區交通車流日益增加，原有上、下午尖峰120秒或130秒的號誌周期，已經無法滿足交通需求，經研議評估後，在考量不影響兩號誌路口間的回堵問題，周期酌予延長為140秒。

另外，鑑於台南市有多種交通號誌控制器機型，號誌周期轉換補償邏輯不一致，導致經常發生遇到周期時段切換時，就會造成各路口號誌有4至7分鐘的燈號不一致，被用路人批評號誌不連鎖走走停停要求改善，此次調整也一併將周期切換次數，從每天15次調降為6次，減少號誌切換所衍生的號誌不連鎖問題。

王銘德強調，此次改善計畫看似簡單，其實卻是花費很多事前的準備工作，更新設定的路口數多達1300處，又必須同一時間切換至新的設定，加上預設階段又不能影響現有的運作模式，部分路口還必須在現場設定，工作量龐大，交通局近日終於完成號誌調整改善計畫，同步更新切換執行，希望能帶給市民更順暢的交通環境。

交通局也預估，此改善於上、下午尖峰時段，將有效提升各幹道路段平均旅行速率3％至10％，以及減少停等次數10％至16％。

(中時 )