供應擔憂，周二玉米小幅走高，且徘徊在近八年高點，但漲幅受到備受關注的美國農業部（USDA）報告的限制，因市場料該報告顯示播種產量增加的預期。

周二(5/4)截至台北時間11:50分，交易最活躍的玉米期貨漲0.07%，至680美分，盤中最高來到683.75美分，最低676美分，周一價格達到2013年3月高點698美分，小麥期貨漲0.66%，報722.75美分，大豆期貨漲0.05%，至1524.75美分。(商品行情網)

(時報資訊)