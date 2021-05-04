《商情》供應擔憂 玉米徘徊近八年高點 12:172021/05/04 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應擔憂，周二玉米小幅走高，且徘徊在近八年高點，但漲幅受到備受關注的美國農業部（USDA）報告的限制，因市場料該報告顯示播種產量增加的預期。 周二(5/4)截至台北時間11:50分，交易最活躍的玉米期貨漲0.07%，至680美分，盤中最高來到683.75美分，最低676美分，周一價格達到2013年3月高點698美分，小麥期貨漲0.66%，報722.75美分，大豆期貨漲0.05%，至1524.75美分。(商品行情網) 《商情》適逢英國銀行日 周一基本金屬休市 《電腦設備》艾訊Q1獲利近7季高 Q2本業動能增溫 (時報資訊) #供應 #擔憂 #期貨 #近八年 #徘徊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》禁空令取消 KOSPI曾摔至近月新低 12:002021/05/04 財經 《電子零件》車用市場旺 毅嘉4月營收雙增 09:272021/05/04 財經 殺聲隆隆 台股早盤爆量摜破萬七 恐再創新天量 11:172021/05/04 財經 《國際社會》Novavax 2億劑疫苗 傳年底開始供應歐盟 14:332021/05/04 財經 房市 六都移轉棟數 高檔不墜 04:102021/05/04 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤自2周高點回落 11:092021/05/04 財經 南亞科技榮獲遠見雜誌ESG綜合績效類楷模獎 09:172021/05/04 財經 車市 銷量衝16年同期新高 04:102021/05/04 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：禾伸堂、南電、微星、中櫃、東和、宏遠 10:182021/05/04 財經 《國際經濟》韓4月CPI年增2.3％近4年最高 韓政府：H2放緩 09:272021/05/04 財經 近9成美企獲利擊敗預期 股價不一定捧場 04:102021/05/04 全球財經 財經熱門新聞 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 要聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 散戶小心！長榮恐爆天價賠償 傳日本船東提共同海損 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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