今年大學學測考56分的曾子濬，經由繁星順利考取台北醫學大學醫學系，2年前因為受血癌之苦化療休學2年，如今身體康復讓他重返校園，讓他發願未來也要幫助更多人，今年順利考上醫學系，他說他立志研發癌症的治療方法，要將為病危之人伸出救命之手。
曾子濬員林高中導師蘇孫鑫表示，子濬擅長科目是生物及英文，還曾獲得生物類學科能力競賽第一名，還代表學校外出比賽，他對課業的要求非常細心，在同儕間也擁有好人緣，今天他能夠如願錄取心中的理想大學，很替他開心，也為校再添亮眼成績。
曾子濬表示，能考取醫學系的原因總結是來自每天培養規律的讀書作息、主動尋求資源，加上有學校現有的資源及家人、老師的支持鼓勵。因為自己的生病的親身經歷，未來，想樣著重研究更好的癌症治療的方式。
曾子濬說，還要謝謝媽媽，感謝她從小都給他溫暖的支持，即使生病都鼓勵他持續追求自己的理想，今年順利考取理想的醫學系，算是給媽媽最好的母親節禮物。
員林高中校長游源忠表示，子濬雖然生病但從不以為苦，反倒是運用其智慧，選擇相當積極的人生態度與價值觀，不斷超越自我，做最好的自己，其精神是所有同學都要學習效仿的，選擇就讀醫學系也相當符合他光明開朗的個性，期盼他未來對台灣醫學的貢獻！
(中時 )
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