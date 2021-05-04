環保署前副署長詹順貴今天邀集部分環保團體「支持三接外推方案」，提及若未興建三接恐怕會使減煤時程延後、核電復辟，但對此，藻礁公投推動聯盟指出，三接遷址與非核家園沒有衝突，原址外推無法改變大潭海象不佳的問題，外推需要2年半，浮動式接收站快則2年可設置，遷址的過渡時期，可先在替代場址用浮動式接收站當過渡方案。將三接遷到安全的地方，對能源安全才是長久之計。

藻礁公投推動聯盟認為，應該把原址外推須花費的150億，用在節能、再生能源，對能源轉型與環境保護更佳；政府至今沒有提供替代方案完整評估資料、外推方案對生態的影響評估、用電需求報告、減煤期程及空污影響評估。政府目前的論述，都是建立在資訊不對等及資訊不公開的情況下所為的論述；藻礁公投實因程序不正義，政府資訊不透明且前後反覆，迫於無奈；況外推方案的環差評估也無法補正先前藻礁環評的程序瑕疵。

藻礁公投推動聯盟提及，蔡總統日前才宣佈2050要達到淨零碳。天然氣是溫室氣體，最多25年的過渡選項不符公共建設效益；而推動100％再生能源如果要能夠成功，一定要先從節電和推動再生能源下手，增加電力彈性應是次要手段，不能當主要目的；公投不是手段，也不是溝通的工具，是對於國家重大政策複決權的行使。公投主文即已成案，依法應予以尊重。

藻礁公投推動聯盟強調，昨天的外推方案，有包括「外推後，強風大浪的卸收安全評估」、「對於卸收天數的影響」、「外推後，對於附近漁民漁場的影響」、「對於水底生態的調查」、「對於水底生態影響的評估」、「新的堤防對於最低潮線以上大潭藻礁、白玉藻礁、觀新藻礁的影響評估」等問題待釐清。

藻礁公投推動聯盟指出，昨天的外推方案，包括三接不論是外推或是遷址，都不缺電。經濟部簡報仍講缺電，是錯謬的；三接不論外推或是遷址，都必須搭配節電、綠能以及合理增加電價，作為配套措施；目前不停工，等於21公頃海上平台繼續蓋，與政府所述放棄21公頃海上平台不填方宣示不符。

藻礁公投推動聯盟強調，政府承諾要提出遷址方案的評估，但卻從來沒有資訊公開、從來沒有評估，只告訴人民唯一選項，「我們感到非常遺憾」；藻礁公投團隊會努力結合公民力量，尋找資訊，自行評估，再向社會大眾報告，也希望當我們提出對藻礁保育、能源轉型及正當程序更理想的方案時，支持外推方案的朋友們，可以再重新思考。

(中時 )