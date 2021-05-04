和勤(1586)4月合併營收2.05億元，月增0.53％，年成長1.57％；累計前4月合併營收8.32億元，年增33.94％。和勤指出，汽車與硬碟零件出貨維持穩定成長，電動車零件、工程機械零件出貨明顯增加，營收穩步攀升，新產品量產以及美系電動車製程優化的效益預期下半年顯現，全年營運表現逐季走高可期。

4月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.52億元，占比73.86％；硬碟機構件（VCM Plate）0.50億元，佔比24.19％。汽車零件部份，美系電動車的零件出貨按計畫增量，且採新製程的產品也開始小批量生產，但在燃油車方面，部分品牌車廠因晶片缺貨影響拉貨，4月汽車零件出貨因此與3月持平；硬碟（HDD）零件進入傳統淡季，出貨的變化亦不大。不過，挖掘機、起重機等工程機械的液壓系列零件出貨明顯增加，營收占比拉高，貢獻公司4月營收成長。

目前美系電動車大廠為最大客戶，和勤供應該廠高壓開關平台件以及門鎖，和勤亦持續開發其他零件並朝小總成件供應商發展，同時優化現有產品製程，新製程的產品已於4月小批量生產，效益將陸續顯現。此外，和勤也供應其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件，且同步與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，電動車零件的營收占比持續提高。

和勤的硬碟零件終端客戶為Seagate、WD等大廠，8成產品為高階伺服器機種零件，不受硬碟PC市場縮減影響之外，亦可望受惠於宅經濟、虛擬貨幣挖礦商機。和勤並隨著客戶的開發藍圖，朝50TB、100TB的高階儲存硬碟零件發展，下半年進入產業旺季，硬碟零件的貢獻可望進一步提升。

(時報資訊)