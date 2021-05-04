香港電台日前傳出人事異動，曾公開要求特首林鄭月娥「講人話」的港台助理節目主任利君雅，試用期被延長至本月底，昨日(3日)更被通知不獲續約，未能正式成為公務員。坊間傳言利君雅未獲港台續約是遭到「秋後算帳」，香港政府高層否認在幕後操控。

香港東網報導，港府今早(4日)對事件表態，指港台作為政府部門，同時是公共廣播機構，其人事管理由其部門首長，亦即廣播處長負責，其他政府官員無參與其中。港台的營運須按其服務約章下運作，有關監督亦由其部門首長處理。

港府還說，港台在日後也不會有新角色，會繼續作為公共廣播機構運作，其報導不是不可以對政府作出批評，但是內容需要保持公正、客觀及無偏頗。

事件起因於2019年的「元朗721事件」，香港行政長官林鄭月娥事發10多小時後召開記者會，期間利君雅多次作出追問，並要求林鄭「講人話」。事件發生後，港台於去年7月至11月期間接獲大量涉及利君雅的投訴，主要針對她出席政府及警方記者會時的表現和行為。

針對利君雅的投訴，有消息指，管理層已通過書面通知對她的投訴調查結果為「投訴成立」。港台表示已按既定機制、程序處理員工聘任安排，不評論個別個案。

林鄭月娥今早被問到，是否問過她「可否講人話」及「是否睡得著」的記者就會受到打壓，特別是香港電台的記者。林鄭回應，每個政府部門都有管理公務員的措施，她身為特首沒有意見和評論，也不掌握情況。

此外，近日港台在YouTube、Facebook等不同平台上的節目，包括《鏗鏘集》、《頭條新聞》，將於節目播出1年後下架。政府表示，就檔案法而言，法律改革委員會有設立特別委員會負責討論相關研究工作，政府會考慮其建議，以推動檔案法的立法工作。

至於立法規範假新聞方面，政府表示假新聞造成的危害不僅限於散播虛假、煽動性及仇恨言論，更關乎私隱等問題，立法會及個人私隱專員亦同意需處理，惟相關工作目前無時間表，但會對此嚴肅看待。

(中時 )