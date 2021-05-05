【愛傳媒葉毓蘭專欄】終於！歷經了1年3個月，跟蹤騷擾防制法終於出了委員會，待黨團協商後，便可通過。

跟蹤騷擾法，大家都等了很久，對於行政院版和大多數保留協商的條文，我當然不滿意，但大家已經等太久了，希望未來黨團協商時，可以爭取更周全的被害人保護。

從參與立法院第九屆本法立法時的草擬，去年甫就任立法委員時遲遲等不到政府提案；去年10月時內政部版，讓被害人要依其他法律認定性騷擾後，才能求助，令大家錯愕；到今年4月底行政院突然高強度的直接刑罰化、引入預防性羈押，立法強度徒然拉高，整體形勢充滿詭譎。

跟蹤騷擾議題一方面是性別婦幼保護，另一方面是警政能量負擔，彷彿我的左手右手，這個過程中我也備感膠著險阻。

5月3日在委員會，感謝內政委員會林思銘召委的領導，早上時就宣告各黨均整合版本，讓20餘個提案版本簡化成4個，使得今天審查出委員會成為可能；接著便馬不停蹄主持國民黨內部會議，整合我、林思銘、蔣萬安、林為洲、吳怡玎、魯明哲、李貴敏等委員版本，讓我們審查時集中論述，累積火力。

我們堅持行政院版跟騷行為定義的「性與性別」必須刪除，因為基層員警疲於執勤，對這種需要高度專業知識，現行其他法律又無統一定義的要件，只會感到困難。執政黨說「性與性別」的要件可以縮小員警適用的判斷範圍，是否如此？我很懷疑！

另外，我們整合出的國民黨版，也採取了書面告誡、警告命令併行的設計，在被害人報案的72小時內就要決定是否核發書面告誡，但加害人經常因為無法認知自己行為有問題，甚至有精神疾病或人格違常，國民黨版也設計核發警告命令，違反者須處罰鍰，即時、明確的制止加害人。

再者，防制跟蹤騷擾，絕對不只是警察的仗，我們認為衛生福利部及相關部會跳下來，執行被害人的保護服務，以及加害人的處遇治療，亦不可或缺，所以我們堅持設置跟蹤騷擾防制推動小組，整合各部會、學者專家、民間團體來監督推動設計政策，且外部代表不得少於二分之一，任一性別不得少於三分之一。

今天委員會審查，絕大多數條文均保留後續黨團協商。在跟騷立法這條路上走了五年，或許一定的妥協是必要的，但今日國民黨團據理力爭、一致爭取黨版的每個條文，在後續的協商也將秉持這樣的精神，讓加害者保護及警政能量考量，達成雙贏。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)