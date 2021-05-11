商業法院將上路 司法院人審會通過法官派任 18:412021/05/11 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 商業法院將上路，司法院人審會通過法官派任。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年7月1日將實行的「商業事件審理法」就重大商業事件之審理，採二級二審及調解前置程序，司法院人審會11日也通過商業法院法官的人事案，智財法院法官林欣蓉派任為商業法院的商業法庭庭長。 另高院法官陳蒨儀、林佑珊、林玉蕙及湯千慧，及士林地方法院法官林昌義、新竹地院庭長吳靜怡，調任為智慧財產及商業法院商業法庭法官。 此外，張永宏再任高院法官，並以新職調派司法院發言人室辦事兼發言人。 住宅安全研討會港都登場 為居住品質把關 蔡仁堅違紀參選遭開除黨籍 民進黨遭判登四大報頭版道歉 (中時 ) #商業法院 #商業 #司法院 #法官 #人審會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銀行經理諸慶恩案恐有冤情 檢提再審遭駁回 16:462021/05/11 社會 全大陸首例訴訟代表人案宣判：飛樂音響被判賠償股民逾5億 18:412021/05/11 兩岸 北車淪詐欺集團人力銀行 移工集體當車手 賺外快全被逮 04:102021/05/11 社會新聞 二林工商行銷偏鄉陶藝工作坊 VR科技注入奪全國專題冠軍 13:192021/05/11 寶島 為孩子打造昆蟲館 養蟲達人柯心平 07:002021/05/11 生活 沒偷到總統病歷 2共諜認罪輕判 04:102021/05/11 社會新聞 買票當選竹東鎮長 法官判當選無效還要關3年10月 13:072021/05/11 社會 蝦皮涉陸資？跨部會嚴格把關 04:102021/05/11 全球財經 仁愛鄉代理鄉長張子孝宣誓就職 期許鄉親更幸福 16:472021/05/11 寶島 美軍LCS濱海戰艦拆東補西 後勤系統一團亂 17:552021/05/11 軍事 不爽被退訓 網PO情報機密挨告 04:102021/05/11 社會新聞 社會熱門新聞 惡徒持鐵鎚攻擊交管員警逃逸 高雄警後腦當場濺血緊急送醫 - 社會 不顧孩子睡隔壁 慾望妻趁夫出差帶小王回家狂戰35回 - 社會 3名陪酒小姐PK骰子輸到脫光任客摸 下場慘兮兮 - 社會 男友養3年 她考上教師後秒劈腿：不想跟月薪4萬窮人在一起 - 社會 柔道童昏迷21天腦壓檢測器移除 醫曝最新狀況：等待奇蹟 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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