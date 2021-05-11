今年7月1日將實行的「商業事件審理法」就重大商業事件之審理，採二級二審及調解前置程序，司法院人審會11日也通過商業法院法官的人事案，智財法院法官林欣蓉派任為商業法院的商業法庭庭長。

另高院法官陳蒨儀、林佑珊、林玉蕙及湯千慧，及士林地方法院法官林昌義、新竹地院庭長吳靜怡，調任為智慧財產及商業法院商業法庭法官。

此外，張永宏再任高院法官，並以新職調派司法院發言人室辦事兼發言人。

(中時 )