1.聯電(2303)：美國集體訴訟案和解，支付300萬美元，昨夜ADR彈升2.2%，然今早股價仍跌約1.4%。

2.廣穎(4973) ：外資連三日逆勢買超，今早股價強彈逾54%。

3.世界(5347)：Q1獲利寫新業、Q2更高，昨獲三大法人聯手買超365張，盤初股價一度攻過5日線，惟追價力道不足又翻黑。

4.精材(3374) ：昨外資止步連3賣、轉買超924張，盤初股價強彈逾7.5%。

5.第一銅(2009)：倫敦LME銅價周二上漲、逼近每公噸1萬美元，昨外資大舉回補買超4428張，激勵股價強勢漲停鎖死，收復5日線。

6.中鴻(2014)：5月接單暢旺，投信持續買超，股價攻上漲停、重登5日線上。

7.中鋼(2002)：4月鋼品初獲超預期、5月續暢旺，昨外資又轉買超22550張，今早股價漲逾7.5%，拿回5日線。

8.榮成(1909)：外資連5日擴大低接買超卡位，今早股價彈升逾5%。

9.歐買尬(3687)：股價箱形整理11個交易日後，今早多頭點火，放量攻上漲停。

10.鴻海(2317)：4月營收重返5千億元，前4月創同期新高，股價撐住，股價漲逾3%。

11.晶技(3042)：4月營收創新高、年增逾8成，多方神氣，攻高逾3.5%。

12.南電(8046)：基本面優+外資背書+股價回檔，買盤大撿便宜，成功站回5日、10日線。

13.國產(2504)：Q1稅後淨利年增1倍，手中的庫存訂單已上看兩年以上，漲勢贏大盤，勁揚7%。

14.勤凱(4760)：Q1季EPS1.83元創新高，買盤低檔布局，推升股價回到120元。

15.大亞(1609)：銅料需求強勁，線纜股受惠，早盤放量大漲逾8.5%。

16.曜越(3540)：宅經濟助攻，首季EPS2.2元，早盤勁揚8%，站回周線、半年線。

17.力致(3483)：NB、車用添柴，Q2營收挑戰同期新高，早盤漲近5%。

18.金益鼎(8390)：受惠國際銅價喊漲，早盤觸及漲停。

19.宏遠證(6015)：外資昨回補，吸引買盤跟進，早盤漲逾7.5%。

20.威鋒電子(6756)：Q1三率三升，訂單看旺到Q3，早盤上攻漲逾6%。

21.長榮航(2618)：客運低迷，Q1每股虧0.45元，創2009年第3季以來新低，股價重挫低見16元後，仍強拉回平盤。

22.國喬(1312)：原油連2漲，資金湧入原物料，晨盤高漲逾6.5%，重返月線。

23.聯成(1313)：外資昨1.1萬張大單轉買超敲進，早盤挾量力漲約4.5%。

24.威盛(2388)：挾技術打造安全採礦環境，股價走揚近4%。

25.台橡(2103)：獲三大法人反手掃貨，油價利多，晨盤強漲逾8%。

26.台航(2617)：BDI指數持續走堅，不畏外資轉賣超，早盤翻紅衝漲近8%，領銜航運股。

27.聚陽(1477)：4月營收寫同期新高，早盤強彈7.5%，重返5日線。

28.集盛(1455)：看好市況，Q2營收可期，早盤攻上漲停，重登月線。

29.東聯(1710)：第1季合併獲利5.59億元，每股賺0.64元，獲外資連2買相挺，早盤挾量彈升7.5%，重返5日線。

30.群創(3481)：昨獲外資翻多買超相挺，早盤反彈4.7%，觸及月線。

31.台表科(6278)：4月營收為49.45億元，年增55.05%，早盤反彈5.5%，拚返5日線。(編輯整理：李慧蘭)

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