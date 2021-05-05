2名男子因為缺錢花用，竟把歪腦筋動到自己社區大樓停車場內其他住戶的車輛上，趁著半夜無人，一輛一輛的去拉動汽車門把或翻掀機車坐墊，在侵入2輛未上門鎖的汽車，得手仟餘元後，其中1名李姓男子前天下午打算再度下樓犯案時，卻在電梯前被獲報後前來調查的派出所所長撞見，並且一眼就遭到認出是監視器中那名翻掀他人機車座墊的竊嫌。

涉嫌竊取他人車輛上零錢的19歲李姓男子於15時正自樓上住家搭乘電梯下到一樓，恰巧蘆竹分局南竹派出所所長古子毅也因接獲報案而前來案發社區進行調查。兩人在電梯前尷尬相遇，李姓男子一臉驚恐，而古所長也馬上就認出他的身形面貌與監視器影像中涉案的男子極度相似，於是立即攔下盤問。派出所員警在之後的調查過程中，另外又查出李姓男子持有安非他命毒品及吸食器，而另1名共犯的身份，隨後也已查出，目前正在通知到案說明中。

蘆竹分局呼籲，停車時，請選擇照明充足之處，並應加裝防盜鎖具，且鑰匙務必注意取下。零錢等現金、皮包或其他有價之物切勿隨意丟置在車上，以免遭到宵小覬覦。

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(中時 )