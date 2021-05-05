印度疫情嚴峻，外交部今天表示正洽談包機以協助僑胞回台。教育部則表示，我在印度留學生絕大多數之前都已返台，目前僅剩11名學生及10位華語教師在印度，目前均很平安，若他們想返台，將由我駐印度代表處協助安排。

教育部表示，我在印度留學生原有20人，惟疫情期間大部分學生已返台避疫。目前教育部部駐印度教育組掌握2名教育部獎學金生滯留印度，並主動與同學聯繫，2人目前均透過線上方式與教授聯繫或是進行研討會，並表示目前平安無事，暫不考慮返台。

教育部說，另有部分在印度工作國人子女在印就學，仍滯留印度中小學以下學生約有9名，目前均平安。

此外，教育部派駐印度各大學華語教師目前仍有10名華語教師滯留印度，教育組定期於群組聯繫並了解各地華師人身安全狀況，寄送防疫物資等。目前各地華師均表示平安，在宿舍如常進行線上教學工作。

教育部表示，目前駐印度代表處刻正由各業務組統計在印國人希望返台人數，以便未來如果包機成行予以協助陸路通行等事宜。

(中時 )