中央氣象局高雄氣象站由於服務時間超過30年，建築物承載能力與結構安全均有疑慮，經審慎評估後決定以拆除重建方式辦理，決定將於2022年由現址搬遷至高雄都會公園，並在氣候變遷影響下擔起大眾環境教育與氣象科普教育的推廣工作。

今(5)日高雄氣象站舉辦新站房辦公廳舍的動土儀式。

氣象局長鄭明典表示，高雄氣象站遷址原因有三，一是現址的辦公廳舍使用至今已逾30年，因鄰近漁港受海水鹽分影響，加速建物構材之劣化，尤其921地震後建築物本體防震係數不足，承載能力與結構安全均有安全上的疑慮，經相關結構技師及該局的審慎評估，宜以拆除重建方式辦理。

第二，高雄市工商業快速發展，該站現址週遭環境丕變，有漸失理想觀測站之虞；最後，內政部營建署建議高雄都會公園可作為當地主要的環境教育場所，面對氣候變遷影響，需要加強大眾環境教育與氣象科普教育推廣的工作。

鄭明典細說高雄地區氣象觀測歷史，1885年於高雄港海關燈塔開始實施氣象觀測；1929年日人於打狗英國領事館官邸設立臺灣總都府高雄海洋觀測所，始具正式氣象觀測規模；1973年配合高雄港建設與漁業氣象服務需求，遷移至現址前鎮漁港區域內並觀測迄今。

高雄氣象站遷建後，原有站區將配合農業委員會漁業署的「110-113前鎮漁港建設專案中長程計畫」統一規劃，興建「多功能船員服務中心」，改善前鎮港區及碼頭環境，做為漁業文化教育場所。

(中時 )