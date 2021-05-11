氣象局預報顯示，明(12)日各地大多仍為晴到多雲，各地高溫都可以來到30到31度，西半部普遍可達34到36度，尤其中南部近山區或河谷高溫容易達到36度以上，南投、台南及高雄甚至有機會出現局部38度的極端高溫，而東南部仍有焚風發生的機率，戶外活動請多補充水分注意防曬。

氣象局預報員張承傳表示，明天天氣與今天類似，降雨幾乎很零星，各地高溫約30到31度，南投、台南、高雄甚至有38度極端高溫出現的機率；台東縣，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，嘉義縣市、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號，氣象局已針對上述地區發布高溫警報。

降雨部分，明天台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，白天氣溫偏高，僅午後山區有零星短暫雷陣雨，夜晚至清晨東半部地區有零星短暫陣雨，馬祖亦有局部短暫陣雨；苗栗至桃園、東半部沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風，東南部地區則有焚風發生的機率，至於金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾特別注意。

解渴的梅雨鋒面究竟何時會來？張承傳說，現在一直到下周太平洋高壓都還是滿強的，預計5月下旬會比較有機會建立，但仍待觀察。

梅雨鋒面在長江流域停留，雨水豐沛。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣颱風論壇臉書專頁表示，梅雨鋒面正在長江流域停留，雨水豐沛，但是台灣幾乎被太平洋高氣壓控制，周六(15)起轉吹西南風，溫度還會更進一步升高，都會區有機會達到36度，下周一(17)、下周二(18)鋒面將南移到北部海面，但如果不夠靠近，鋒面前暖區反而會「熱到炸」。

回顧今日高溫，今日有24測站測得36度以上高溫，其中今天最高溫39.3度出現在台南市南化區北寮，而相同測站在5月8日測得39.6度高溫，為今年目前最高。

(中時 )