第一金控新任總經理出爐 陳芬蘭出任 18:412021/05/05 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一金控。(圖／第一金控提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控5日第6屆董事會第7次臨時會議通過，派任第一金人壽董事長陳芬蘭為第一金的新任總經理，將自金融監督管理委員會審查核准後生效。 新任檢察長交接 蔡清祥期勉「無謂應酬不要去」 定期定額投資全球ETF創新實驗計畫 今年沙盒首案 啟動就合法 (工商 ) #第一金控 #新任總經理 #陳芬蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德微Q1財報出爐 獲利年增翻倍 19:012021/05/05 財經 高雄市工業會新任理事長為陳哲生 14:312021/05/05 財經 華固建設通過第一季財報 EPS達0.69元 18:362021/05/05 財經 台股寫天量 高低震盪680點 04:102021/05/05 財經要聞 投銀教父神救援2／專人府上收委託書涉違法 漢唐董座陳朝水正被調查中 08:412021/05/05 財經 金曲32主視覺出爐！陳鎮川合作三大團隊「聽見音樂看見聲音」 11:082021/05/05 娛樂 中華電：五大業務Q2再成長 04:102021/05/05 財經要聞 13.5億天價處分金一次繳清 地下博弈大亨陳盈助緩起訴理由曝光 12:412021/05/05 社會 台船新任總經理魏正賜 從學徒做起擁48年完整資歷 19:342021/05/05 財經 進入社區第一級感染 嚴防第六級爆發 04:102021/05/05 焦點要聞 地下博弈教父陳盈助霸氣捐10.5億換緩起訴 一次繳清創紀錄 11:182021/05/05 社會 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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