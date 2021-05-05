犯下北市潑蟑案的5名嫌犯，被北檢聲請羈押。據了解，5人落網時，身上都沒手機，他們也坦承，為了避免警方追查鎖定行蹤，逃逸過程把手機全丟了。警方雖無法調閱手機裡的通聯，仍會從其他跡證追查幕後藏鏡人，釐清5人所謂「受託催債」的犯案動機是否為真。

警方今天也聯繫「鉅星匯」餐廳老闆吳政男，要他以被害人身分作證，但吳表示今天沒空，警方將擇期發通知書傳喚他到案。

(中時 )