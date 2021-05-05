【小強之亂】潑蟑5嫌手機全丟了 警續追幕後藏鏡人 19:252021/05/05 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潑蟑主嫌吳傳斌（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 犯下北市潑蟑案的5名嫌犯，被北檢聲請羈押。據了解，5人落網時，身上都沒手機，他們也坦承，為了避免警方追查鎖定行蹤，逃逸過程把手機全丟了。警方雖無法調閱手機裡的通聯，仍會從其他跡證追查幕後藏鏡人，釐清5人所謂「受託催債」的犯案動機是否為真。 警方今天也聯繫「鉅星匯」餐廳老闆吳政男，要他以被害人身分作證，但吳表示今天沒空，警方將擇期發通知書傳喚他到案。 【小強之亂】5嫌買3大包蟑螂先倒貼1萬 騎車犯案前一袋飛光光 【小強之亂】警通知餐廳董座吳政男作證 遭回：暫時沒空 (中時 ) #手機 #警方 #5人 #追查 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【小強之亂】24小時偵破潑蟑案 陳嘉昌：不是針對我及警察 10:452021/05/05 社會 【小強之亂】檢警追幕後藏鏡人 4名「潑蟑者」遭聲押禁見 16:482021/05/05 社會 【小強之亂】北聯、竹聯都不認 潑蟑4男1女聽說有警察喊：完蛋了 09:112021/05/05 社會 櫻桃紅蟑爆紅 怪客1隻1元買貴了 04:102021/05/05 社會新聞 警察士氣低落 新北警長黃宗仁要黑道「好膽麥走」 17:142021/05/05 社會 慰勉北市警速破「潑蟑案」 陳家欽、陳嘉昌同框 18:242021/05/05 社會 少年為女性友人出頭 糾眾殺傷1成年男子 11:062021/05/05 社會 萬中選一最富貴 5大發財痣代表命裡藏黃金 21:002021/05/05 運勢 詐安心旅遊財 旅行社詐領觀光局補助款不法獲利400萬 16:112021/05/05 社會 男大生全聯結帳被老翁插隊爆口角 遭持鋸刀割斷手指 14:492021/05/05 社會 今年第4起 通緝犯欲搭船往綠島遭逮 17:452021/05/05 社會 社會熱門新聞 美髮師不認酒駕撞死黃暐瀚母 警一查肇事前去處狠打臉 - 社會 賓士男辯肇事後緊張才買酒喝 高大成轟詐欺：以為人家不懂？ - 社會 美髮師酒駕撞死名嘴母 公司發聲明切割：2月已離職 - 社會 名嘴黃暐瀚母親遭酒駕撞死 盧秀燕悲痛慰問強烈譴責肇事者 - 社會 股市名嘴勾結炒作 報32檔股票炒股獲利4000萬 檢調約談10人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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