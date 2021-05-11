黑衣人上月夜闖台北市警松山分局引發「松山之亂」，由於前中崙所長許書桓在格式化刪除關鍵檔案時，一直看手機，外界質疑台北市警局長陳嘉昌、前分局長林志誠涉及施壓關說，但檢方檢視許及前分局長林志誠手機內容後，認為是許向林報告市警局公關室4月19日要跟媒體大夜記者餐敘事宜。

檢方調查，許書桓與巡佐傅榮光是4月16日晚間7時7分19秒步出所長辦公室，操作檔案至晚間7時8分58秒結束，這段時間許曾以LINE跟分局長林志誠聯絡，內容是報告市警局公關室4月19日要跟媒體大夜記者餐敘，請示當天可能會喝酒，請求調整輪休或請假，雙方傳訊時間是16日晚間7時3分36秒至7時9分35秒。

根據檢察官查扣前中崙所長許書桓與分局長林志誠手機，還原許書桓與巡佐遭做刪除派出所監視器畫面時的時間點，經比對後兩人的手機簡訊對話正式曝光。

當時時間為4月16日晚間7時3分36秒，許傳訊給林志誠「報告分局長，因警察局公關室通報4月19日(一)11時30分於OO餐廳與各大媒體大夜記者餐敘，故請示職當日是否調整輪休或請假，以避免餐敘有飲酒狀況。」

7點5分37秒，林志誠則回訊給許書桓「當日已說好不喝酒」。7點6分7秒，許書桓又回訊給林志誠「收到，那就應該沒問題，差點被警務正恐嚇。」

接著7點6分34秒，林志誠繼續回訊：「公關室主任說的」；許書桓看到簡訊後則回傳貼圖，之後2人當天即無透過LINE對話。

(中時新聞網)