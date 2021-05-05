瑞瑪席丹在墾丁歡慶自己的31歲生日 。（彥恩國際提供）

熱愛戶外運動、上山下海活蹦亂跳的瑞瑪席丹，本周剛過完31歲生日，過去每年生日都會安排旅行的瑞瑪，連續兩年碰上疫情，無法出國，今年送給自己一趟墾丁之旅，與全新的「衝浪板」。

瑞瑪席丹常在社群媒體分享自己的運動過程，像是潛水、衝浪、滑水都成為她的日常，三天兩頭就往海裡去。享受海水的同時，瑞瑪也心疼海洋環境受到的傷害，希望讓保護海洋融入生活。上月她感性在社群媒體分享自己的「車禍紀念日」，而那天也剛好是「復活節」；坦言：「雖然事情過去超過10年了，但在接受採訪時，將過去不太敢碰觸的細節又回憶了一遍，足以讓自己再次感受那段悲痛和生命的脆弱。」

母親節即將來臨，聊到跟媽媽之間的關係，瑞瑪回想起當年媽媽辛苦照顧自己的點滴，眼淚還是不自覺掉下來。「人生的路崎嶇不平，但願我們還是能帶著那份信念和盼望往前走。」表示也已經送了合作的保養品給媽媽，希望讓媽媽維持美麗、永保青春。

(中時 )