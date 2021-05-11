高雄市區11日凌晨1時飄散塑膠、化學異味，小港、鳳山、前鎮、三民區都陸續接獲民眾通報反應。環保局根據空品微型感測器資料，發現大寮林園交界處出現異常高值，異味2時許散去，查無異味來源，但今起將擴大查察當地工廠運作。

11日凌晨00時27分起，環保局陸續接獲民眾通報，小港區漢民路漢民國小、青山街93巷與宏平路附近一帶、中鋼路與沿海二路及桂華街，空氣中瀰漫不明異味、化學異味及燃燒塑膠異味。

隨後鳳山、三民、前鎮區也有民眾通報異味，環保局分析高雄市微型感測器監測資料，發現從大寮林園交界處出現異常高值，伴隨風向往西偏北方向移動，期間最高監測值出現在小港區茂大街與嘉興街一帶。

環保局表示，凌晨2時14分接獲最後一通民眾反映異味電話後，再無民眾進線反應異味。環稽科與空污小組、重工計畫前往小港區位於丹山一路裕豐貨櫃、嘉興街協勝發鋼鐵廠及龍慶鋼鐵查察均無發現異常排放情形。

環保局強調，今日11上午將持續擴大查察大發、林園、臨海等地的工廠運作情形。民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線，協助舉發。

(中時 )