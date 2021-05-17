新冠肺炎疫情急速加溫，加上高中職以下明起停課，為避免青少年前往具防疫風險營業場所逗留形成群聚，新北市今日公告八大類具防疫風險之營業場所，自即日起至5月28日禁止營業，如夾娃娃機店、小說漫畫出租、釣魚、釣蝦場都要暫停，違反規定且拒絕改善者，最高可罰30萬元。

新北市政府經發局長何怡明表示，基於部分營業場所難以落實保持安全社交距離而形成群聚或因無人管理導致使用後無法立即清潔消毒等具防疫風險情事，故採嚴格管制以避免防疫破口，市府將不定時查察此類場所，請所有業者於這段時間共體時艱，配合關閉場所。

新北市公告以下八類具防疫風險之營業場所自即日起暫停營業至5月28日包含：

(1)自動選物販賣機（指提供消費者利用電氣及機械手臂或其他相當方式取得商品之遊樂機具；坊稱夾娃娃機）之專營場所。

(2)釣魚、釣蝦場及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

(3)休閒活動場館（如桌遊店、橋牌社、棋藝社及其他類似場所等）。

(4)小說漫畫出租及其他具前揭防疫風險之類似場所等。

(5)互動式情境體驗服務業(如密室逃脫等）。

(6)實境體感應用服務業（如VR虛擬實境體驗館等）。

(7)經營經濟部評鑑之非屬電子遊戲機之機台（如卡片機等）所在營業場所。

(8)其他經本府認定並通知具前揭防疫風險之營業場所。

(中時 )