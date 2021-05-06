台中市南區昨（5）日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，警方事後證實，罹難的70歲陳姓婦人是資深媒體人黃暐瀚的母親。今日上午黃暐瀚原定主持的廣播節目，則由「宅神」朱學恒代班，朱透露，黃暐瀚是在昨天節目開始前20分鐘接到噩耗，但還是很冷靜、盡了責任後才趕回台中，相當佩服黃暐瀚的專業精神。

黃暐瀚的母親昨日凌晨遭撞，上午8點黃暐瀚仍照常主持廣播節目，當時並無顯露異狀，而消息傳出後，不少網友隨即湧入黃暐瀚臉書留言關心。事實上，黃暐瀚在節目開始前20分鐘就接到噩耗，但他還是強忍情緒，照常工作，完成工作後才回台中處理相關事宜。

今日節目由朱學恒代班，朱學恒提到，早上這個節目的時段有兩個大難題，除了要早起外，8點的節目，可能7點以前就要起床，且黃暐瀚會在前一天晚上就做好功課、蒐集資料，早上又會起來看新聞，再決定要不要做題目的調換，甚至有不少來賓是衝著黃暐瀚，才願意早起上節目。

媒體人黃暐瀚（見圖）的7旬母親遭方姓美髮師駕駛賓士車撞死，方男肇事後不立刻報警，竟到附近超商買啤酒喝，警方到場，方男酒測值近0.40，檢方複訊後聲押禁見獲准。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

黃暐瀚母遭賓士男撞飛亡 網友痛心湧臉書致哀：酒駕罪無可赦！

朱學恒強調，昨天黃暐瀚選擇冷靜面對大家，並不是冷酷無情，而是要堅守專業，如果平常他可能為了一點小事就哭，自己還都會罵他怎麼那麼軟弱。朱學恒說，如果自己是黃暐瀚的父母會非常驕傲，因為他可以抓狂、痛罵、失控，甚至施壓，但都沒有，也不希望有特權，一切讓警方處理，不要因為身分成為警方顧慮的對象。

朱學恒說，黃暐瀚會考慮到其他人怎麼辦？遇到酒駕怎麼辦？會不會不公平？所以他明明在一個情緒很波動的情況下，依然表現得很冷靜，他選擇保持理性、克制，把發生在他身上的悲劇當成社會通案，不管怎麼悲傷，都沒有在公器上面跟大家分享，「他沒有告訴你，因為我如何如何悲傷，所以加害者該死」。朱認為，這是需要非常需要克制、理智跟自我要求的。

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