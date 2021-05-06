海空運價噴發，承攬三雄之一的捷迅(2643)董事會決定發放4.0元現金股利，寫下自2016年掛牌以來的歷史新猷，樂觀看今年無淡季。捷迅首季營收10.66億元，每股賺1.6元，獲利年增46.40％，也創下連12季EPS持續成長的佳績，營收、獲利雙創歷史紀錄。

捷迅總經理孫鋼銀認為不論空、海運市場預估因疫情的變化使供需不平衡，將持續維持高檔到第三季，甚至第四季，並大膽指出今年將破紀錄成為「全年無淡季」的一年，維持高運價以外，貨量也會有一定程度的增加，在空、海運缺艙的同時，捷迅將不停的為客戶爭取極大化艙位，照顧客戶。

除長期服務的客戶持續穩定出貨，新成交的客戶訂單也為經營團隊在這期間的辛勞付出帶來振奮鼓舞的涵義，孫鋼銀表示，驗證了去年底陸續簽訂年度專案包機，搭配短期包艙位以及航空公司與船公司固定艙位簽訂等正確策略方向，除了提供足夠且穩定的國際運送艙位，協助客戶在疫情期間緩解物流所帶來的不便，也進一步穩定捷迅的營收。

有鑑於市場需求加上國際貿易等變化，捷迅除了已增設印度與菲律賓駐點客服人員，以及武漢仙桃的子公司，捷迅經營團隊對於擴展營運據點已著手計畫，為未來增設位於東協等地的服務據點做縝密評估，並且秉持近40年來的國際物流專業，搭配多年完善的內部管理系統，持續以服務客戶為宗旨，綜合各項發展，以踏實有計劃的節奏來滿足客戶需求並提高市占率。

(中時 )