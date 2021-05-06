華航機師感染疫情擴大，華航機師案1153及空服員案1154感染源待中央釐清，因為2人足跡都有到過台北市，外界認為北市防疫應該升級，市長柯文哲6日表示，看運氣在賭，若疫情擴大，很多活動都要限制，持續監視疫情狀況，預計下午對外說明。
柯文哲今早主持松山區里長座談，開場時他表示，看運氣在賭，但若真的疫情有擴大，很多活動都要限制，正在監視疫情狀況，這一番話似乎在抱怨中央防疫。
對於是否提高防疫，台北市政府發言人陳智菡說，由於案1153、1154感染源仍在調查，北市可能進入第一階段防疫啟動規範，不過還未確定。
北市防疫計畫3階段措施，第一階段是若北市出現不明感染源本土案例，將啟動第一階段防疫措施，停辦室內超過100人、室外超過500人的集會活動。
第二階段是單周出現3件以上社區群聚，或1天確診10名以上不明感染源的本土案例；第三階段是本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈。
(中時 )
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