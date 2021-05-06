《國際油價》原油亞洲電子盤仍錯綜 11:252021/05/06 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美國能源資訊署(EIA)數據顯示，上周美國原油庫存減少800萬桶，然而汽油庫存卻意外增加73.7萬桶，與分析師原先預估的減少65.2萬桶有所差距，令盤中油價延續昨日漲跌互見的態勢；周四(5/6)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.03美元，報每桶65.60美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.05美元，報每桶69.01美元。(商品行情網) 《其他電子》鴻海、國巨合設國瀚 外資看好創雙贏 《商情》需求強勁 期銅電子盤持高 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #錯綜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電回神 台股擺尾收盤上漲150點 萬七關卡得而復失 13:462021/05/06 財經 陸港觀盤－企業財報亮眼 大陸股市可期 04:102021/05/06 全球財經 《國際油價》多空拉扯 原油期貨漲跌互見 09:432021/05/06 財經 頭條揭密》印度變異毒株入侵亞歐非洲 台灣防疫缺口補好了嗎？ 02:032021/05/06 政治 台股5月狂洗盤甩轎 注意這些股票有人鎖籌碼 13:412021/05/06 財經 學界與業界強強聯手 「友達台大聯合研發中心」揭牌 12:292021/05/06 科技 《商情》黃金亞洲電子盤溫和上行 10:342021/05/06 財經 《類股》儒鴻飆天價 紡織股鋪紅毯 11:082021/05/06 財經 《韓股》企業獲利帶動 KOSPI晨走高 11:092021/05/06 財經 國泰金 蟬聯亞洲傑出公司治理獎 蔡宏圖 二度勇奪亞洲企業領袖獎 04:102021/05/06 話題觀察 《盤中解析》鋼鐵人護盤、跌多股回神 日K終止連黑 10:532021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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