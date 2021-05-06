儘管美國能源資訊署(EIA)數據顯示，上周美國原油庫存減少800萬桶，然而汽油庫存卻意外增加73.7萬桶，與分析師原先預估的減少65.2萬桶有所差距，令盤中油價延續昨日漲跌互見的態勢；周四(5/6)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.03美元，報每桶65.60美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.05美元，報每桶69.01美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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