騰訊控股傳與美國外資審議委員會（CFIUS）磋商相關協議，以維持騰訊對美國遊戲開發商Riot Games以及Epic Games的持股。消息人士表示，因CFIUS有權命令騰訊拆分美國的控股，騰訊自2020年下半年起即開始進行磋商。

路透引述消息人士表示，CFIUS一直在研究Epic Games與Riot Games對用戶個人數據的處理，是否因其中資所有權的背景而構成國家安全風險。其中，騰訊持有人氣遊戲「要塞英雄」（Fortnite）開發商Epic Games的40％股份。

此外，騰訊早先於2011年買下Riot Games多數股份，並於2015年取得該公司其餘股份，Riot Games為全球最受歡迎桌上型電腦遊戲「英雄聯盟」的開發商。

消息指出，騰訊正在與CFIUS協商降低風險的舉措，以便其可以保留這些投資。尚不清楚擬議細節，但CFIUS通常會對業務涉及國家安全的公司所有者設置規範，如曾要求任命獨立審計機構以監督這些協議的執行情況等。

Riot Games發言人表示，公司運作獨立於騰訊，且已經實施行業領先的做法，以保護玩家數據。

(工商 )