追求健康人生，專家說每週最好能運動3天以上，但據南山人壽最新問卷調查顯示，逾6成的媽媽每週運動不到3天，甚至有29.6％是完全不運動、22.7％每週只有一天運動，媽媽們不運動的最大原因是「沒伴」，欠缺運動的動力。

南山人壽在4月中下旬針對媽媽保戶及20歲以上子女，進行問卷調查，發現媽媽們普遍欠缺規律運動習慣，近3成完全不運動，近23％是每 週只運動一天，每4到5天運動一次的亦占8.3％，即有60.6％的媽媽每週運動天數低於3天。

真正會每天運動的媽媽占15.5％；每2到3天、即每週有機會運動到3天的則占23.7％。

問及如何提升這些媽媽的運動意願，有75.2％的媽媽希望有家人或好友的陪伴，一起去運動健身，即媽媽現在是因為「沒伴」，所以不太想運動；其次是32.9％的媽媽覺得若有設備良好的運動教室或健身房，也會讓她們提高運動意願；由於可複選，有32.6％的媽媽覺得若運動有回饋金可拿，也會想來運動一下，再來是19.8％會想要有運動健身教練指導。

而媽媽們最擔心的前四大疾病，即癌症、心血管疾病、高血壓或中風、婦科疾病，占率在63.5~46.4％之間，所以有44％媽媽覺得自己需要加強長照險，41％選住院或手術醫療，重大疾病險與癌險，各占37.3％及33.5％，壽險保障與投資型保單，則只有12％及11％左右，是媽媽們相對比較後面的投保選擇。

(工商 )