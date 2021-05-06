外埔區六分里雨水下水道系統不完備，每逢大雨來臨時，排水系統便因宣洩不及導致回堵，立法院副院長蔡其昌6日邀集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

外埔區六分里雨水下水道系統不完備，每逢大雨來臨時，排水系統便因宣洩不及導致回堵，立法院副院長蔡其昌6日邀集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市外埔區六分里雨水下水道系統不完備，每逢大雨來臨時，排水系統便因宣洩不及導致回堵，立法院副院長蔡其昌6日邀集相關單位會勘，爭取總經費1300萬元，增建排水箱涵及既有箱涵擴建改善。

立法院副院長蔡其昌今邀集內政部營建署中區分處長沈益生、市議員施志昌、台中市水利局總工程司連昭榮、外埔區六分里里長劉黃碧霞等人進行會勘，該案爭取總經費1300萬元，增建排水箱涵及既有箱涵擴建工程。

蔡其昌表示，過去多次透過中央前瞻計畫經費，改善台中各地區基礎建設，這次成功爭取中央4億元預算，分3年挹注各區改善工程，面對極端氣候得超前部屬，雖然現在面臨旱情嚴峻挑戰，但也要提早做好汛期來臨時準備。

蔡其昌指出，後續下水道改善工程將由台中市府提報改善計畫送中央營建署審查。此次外埔六分里淹水問題，因中央路段地勢較高，導致六分里巷弄遇到雨天就會有淹水問題，這次建設經費占4億預算中1300萬元，將六分里雨水下水道建設完善，讓民眾在雨天時，不會因為淹水問題影響日常生活，生命財產也可以受到保障。

施志昌表示，這次召集營建署跟水利局到外埔六分里，中央跟地方合作改善雨水下水道系統問題。雨水下水道系統在市區很普遍，但是在大甲、大安、外埔這些發展較早的地區，許多基礎建設都尚未完善，對居民生活造成許多不便。

六分里里長劉黃碧霞說，非常感謝蔡其昌副院長再次來到六分里做勘查，以前社區只要下雨就一定會淹水，過去已有施做過排水系統，淹水狀況已經改善許多，這次要新建以及拓寬雨水下水道系統，是因為部分地區仍然有淹水情形，希望這次改善能夠解決六分里長期以來淹水問題。

水利局總工程司連昭榮表示，此次六分里排水系統建設工程總預算1300萬元（營建署全額補助），預計2022年6月底完工。

(中時 )