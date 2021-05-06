兒子聽佛經不哭了，老爸卻也慾火全消舉白旗了。（照片截自臉書社團《爆廢公社》）

為了增加情趣，不少夫妻婚後仍會選擇前往摩鐵「壞壞」。不過一名新手老爸帶著老婆與才幾個月大的兒子到摩鐵，原盤算哄兒子入睡就可開心享受兩人世界，殊不知兒子狂哭不休，只得播放佛經安撫，雖然兒子不哭了，但老爸也沒感覺了，無奈開啟「聖人模式」，讓眾多網友看了笑翻。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼照發文：「帶老婆孩子來汽車旅館，結果小朋友在汽車旅館就狂哭，只好放佛經給他聽...現在我什麼感覺也沒有了#第一次汽車旅館放佛經成就get」。語氣充滿無奈。

而照片中只見原PO手機螢幕正播放佛經，躺在一旁的寶寶吃著奶嘴，情緒看起來相當平靜。而一旁的原PO蓋著棉被，上半身看來沒穿，雙手扶著面紙遮住臉部，看來精疲力盡，彷彿舉白旗投降。

眾多網友看完「父子兩樣情」照片笑翻，紛紛回應：「小孩表示：暫時不想要弟妹XD」、「濕主，請節哀，水晶音樂會更好」、「清心寡慾」、「連火都滅了」、「子孫們聽到佛經都躲起來了」、「小朋友知道父母又要幹好事了？……所以抗議了」。

不過也有人推測：「是不是那間房不乾淨」、「會不會去是看到什麼嚇到」、「哇～什麼事都不用辦了，放佛經大悲咒能清磁場，又能護體，記得回家前先去收驚淨一淨，那種地方本來就不乾淨了，大人無感，小孩卻很敏感」。

(中時新聞網)