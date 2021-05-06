為鼓勵身障朋友與其照顧者出門旅遊，新竹市府全國首創推出「無障礙微旅行」，規畫6條路線及1條隱藏快閃路線，將於11日出發的首發團更是唯一隱藏快閃路線，將到苗栗賞繡球花，有興趣的民眾可要把握機會。

市長林智堅表示，過去身障朋友常因擔心交通、觀光景點、餐廳或廁所沒有無障礙設施，而打消旅遊的想法，市府自2017年開辦無障礙微旅行，至今已有680人次參與。

無障礙微旅行特別規畫提供身心障礙者安全舒適的出遊行程，不僅讓照顧者與被照顧者同時到戶外散心，也讓照顧者間能有機會彼此交流經驗及互相鼓勵，讓不同的家庭互相支持。

市府指出，無障礙微旅行與多扶事業合作，為身障朋友規畫「輪椅朋友」、「視障朋友」、「心智障礙朋友」等類別專區，量身打造舒適自在的旅遊路線，若有其他特別需求，也會有專人提供服務，今年預計可服務100人，目前已有多人洽詢，有興趣的身障朋友及家人可盡快報名，額滿為止。

社會處表示，73歲阿燕媽媽去年與身障兒子參加大溪團行程，過程中阿燕不斷安撫因無法表達而情緒激動的兒子，無法開心旅遊，當時1位患有失智症的83歲阿治奶奶，在家人的攙扶下緩慢走到阿燕身旁，伸手給她1個溫暖的擁抱，讓當時同遊的大家感受到被照顧者傳達給照顧者的鼓勵，相當令人感動。

今年度的無障礙微旅行即將展開，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明者，且未參加過「無障礙微旅行」的身障朋友皆可免費參加，歷年曾參加者則需自費。

其中，5月11日首發團將前往苗栗賞繡球花，是唯一1條隱藏快閃路線，民眾可要把握機會，有興趣者可電洽02-89310123，或聯絡社會處身障科社工王靖雅03-5351560，報名網址：http：／／tourgether.weebly.com／。

(中時 )