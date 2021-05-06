上銀科技不單半導體、5G相關產業、自動化設備、醫療、汽車等產業訂單持續湧入，工具機產業景氣復甦，帶旺4月及前4月合併營收，雙雙創同期次高。

上銀5日董事會承認第一季財報，合併營收59.91億元、年成長65.8％；營業毛利19.04億元、毛利率31.78％，不單較去年同期24.66％顯著增長，也比去年第四季增加4.78％，創六季新高。營業利益8.11億元、稅前淨利6.67億元、本期淨利達4.79億元，EPS為1.61元。

上銀6日公布4月合併營收回升至22.36億元，不單改寫同期次高，也創2018年12月以來新高，年成長28.01％；第一季合併營收82.28億元，年增53.47％，改寫同期次高。上銀表示，4月及前四個月合併營收成長主因是美中貿易戰及新冠肺炎影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常所致。

上銀表示，半導體、5G、自動化設備、大型基礎建設、汽車及工具機等產業訂單均顯著增長，上銀目前滾珠螺桿交期至少5.5～6個月，線性滑軌交期依規格有所不同，交期最短3個月，普遍4～5個月，目前訂單能見度看到11、12月。

(工商 )