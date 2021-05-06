受惠手機及平板電腦需求暢旺，加上處分業務收益，TPK-KY(3673)公布第1季財報，單季營收291.9億元，季增14.5％，年增3.5％，歸屬於母公司稅後淨利約為3.5億元，年增7.8倍，每股盈餘0.86元。

TPK-KY第1季小尺寸產品（＜7吋）佔整體營收約27.0％，且營收較前季成長達110.3％；平板電腦（7-11吋）產品佔總營收比重約29.8％，較上季營收成長29.8％；然而，受季節性調整因素影響，筆記型電腦（11-16吋）產品營收較前季減少16.0％。雖第1季營運規模持續成長，但由於產品組合調整，使毛利率由上季4.6％降為2.9％，營業毛利為8.3億元。

在銷貨成本方面，第1季原料成本為247.9億元，佔營收比重約84.9％，較上季81.2％增加，主要因原料成本佔比較高智慧型手機產品比重增加所致；第1季折舊攤銷費用持續下降，為12.2億元，為2013年第3季以來新低。由於公司力行費用控管政策，營業費用持續減少至7.7億元，為近10年來新低，營業利益為0.68億元，營業利益率為0.2％。

第1季淨利息費用僅約80萬元，公司進行匯率避險與套利使外匯淨收益達1.6億元，且第1季處分部份Canoo投資，處分總金額7.9億元，營業外收入0.49億元，歸屬於母公司稅後淨利3.5億元，每股稅後盈餘0.86元。

第1季資本支出2.8億元，EBITDA約為18.7億元，截至3月底，呈現淨現金部位。

(時報資訊)