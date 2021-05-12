長虹（5534）今（12）日召開董事會通過110年度第1季合併財務報告，第1季EPS為0.74元。

上市建商長虹今天召開董事會，通過今年第1季合併財報，單季合併營收為6.92億元，營業毛利2.65億元，營業利益1.97億元，稅前淨利2.4億元，本期淨利2.15億元，歸屬於母公司業主淨利為2.15億元，每股稅後盈餘為0.74元。

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(工商 )

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