駐印度代表處傳多人確診 指揮中心回應了 14:532021/05/06 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駐印度代表處傳多人確診，指揮中心回應了。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國駐印度代表處傳出有多名國人確診，且病情不輕，指揮中心今天表示，目前需要返國就醫的部分外交部都有積極安排，只要等專機航班談妥後，就會協助返國就醫，目前醫療體系也已準備好，醫療應變組也都準備完成，現在就等飛機確認後啟程，返台後可迅速進到醫療體系。 駐印代表處6人確診 傳高官在列 老公驚傳是華航確診機師 女主播發文回應了 (中時 ) #駐印度代表處 #確診 #指揮中心 #返國 #就醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種疫苗給2天無薪假 民眾轟無心 04:102021/05/06 生活新聞 案1102返家隔離資料未進民政系統 藍委轟指揮中心把里長當局外人 13:182021/05/06 生活 印度疫團亂 重創中國手機產能 04:102021/05/06 焦點新聞 避免帶病趴趴走 李秉穎籲以電子追蹤落實防疫 10:402021/05/06 生活 批防疫「蒙著頭打仗」 黃珊珊：這一年我很痛苦 07:402021/05/06 生活 印度5G電信供應商名單不見中企 中駐印使館：遺憾 11:512021/05/06 兩岸 印度疫情慘烈 企業致力保護員工 04:102021/05/06 全球財經 談諾富特、華航群聚案 李秉穎：不排除社區仍有少數未被發現的病毒 10:172021/05/06 生活 印度再創41萬新冠確診 頂尖醫院竟由菜鳥醫師決定病患生死 16:552021/05/06 國際 柯批中央沒通知染疫機師住國宅 侯友宜：多重視地方聲音 10:522021/05/06 生活 航空機組員打疫苗列第1順位？李秉穎：會被國際笑死 10:292021/05/06 生活 生活熱門新聞 雨彈提早突襲 明起午後開炸一路下到這天 - 生活 梅雨滯留鋒抵台最新預測 若直對台灣恐豪雨成災 - 生活 鋒面挾密集閃電 時雨量達62毫米 最大降雨熱區出爐 - 生活 竹市女童曾住諾富特 一家四口居家隔離中 班級通知單曝光 - 生活 下波鋒面報到時間出爐 氣象局長嗨PO一張圖：雷雨季來了！ - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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