我國駐印度代表處傳出有多名國人確診，且病情不輕，指揮中心今天表示，目前需要返國就醫的部分外交部都有積極安排，只要等專機航班談妥後，就會協助返國就醫，目前醫療體系也已準備好，醫療應變組也都準備完成，現在就等飛機確認後啟程，返台後可迅速進到醫療體系。

(中時 )