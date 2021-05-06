為化解藻礁公投危機，行政院3日公布三接外推方案，將工業港外推455公尺，將離岸1.2公里，估計工期延長2年半，預算增加150億元，盼取得環團認同，但環團內部有不同聲音。對此，入口網站《YAHOO奇摩》今(6日)詢問網友，是否同意行政院版中油三接外推替代方案，截至16時分許，有467人投下不同意票、72人投同意票。

行政院的提出三接再外推方案，將工業港再外推455公尺，不必浚挖、不破壞水下礁體，不僅兼顧供電，也護藻礁，對沿岸潮間帶藻礁影響也更小。雖然工期將會延展、工程經費也會增加，但為顧全生態保護、確保經濟發展，政府願意承擔責任，也會盡全力提供最完整資訊並向各界說明，爭取國人最大的支持，讓民眾在公投中做出對台灣最好的選擇。

據《中國時報》今報導，由於該三接外推方案還要做「環境影響差異分析」，遭國民黨立委怒批還不知道能否通過，是「先騙公投」，之後沒過再回到舊案。今《YAHOO奇摩》則以標題「行政院版中油三接外推替代方案，你同意嗎？」詢問網友意見，其中投下「不同意，三接就是要遷移出大潭藻礁區」的網友留言表示，「騙騙騙」、「換湯不換藥」、「我們的政府只會騙」、「又要騙人了」、「保護生態，該停的是錯誤貪污的能源政策」。

至於投下「同意，應可兼顧藻礁生態與電力發展」的網友則是認為，「在大家都要用電的情況下，這方案已是可接受了」、「環境保護與民生經濟雙贏兼顧」、「大家各退一步取得共識才是最好的」。

網友看法。(取自YAHOO投票)

(中時新聞網)