塗鴉的內容除了讓小朋友自行發揮創意外，也搭配有故事性的繪本，讓小朋友從教室移到戶外學習，提高學習興趣，一舉數得。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

在作畫前老師細心指導學生，並帶著學童一起完成作品。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

林茂興說，有些學校可能會找畫師到學校作畫，但他認為小朋友對於作品的情感可能不會太多，如果牆上的作品是自己親手所繪製，相信這對小朋友來說會更有意義。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府積極推動美感教育課程，不管是美術課程、花藝、馬賽克拼貼等等，每所學校發展出不同特色，溪州南州國小發揮創意，讓小朋友提起畫筆妝點校園環境，讓校門口、圍牆、教室都變成畫布，校長林茂興表示，有小朋友假日就會帶著家人帶學校，開心展示自己的作品，不僅美化校園，還同時提升學童的美感教育。

南州國小今年開始美化校園，校長特別請美術老師協助指導學生，一同妝點校園環境，順道提升學生美感教育，塗鴉的內容除了讓小朋友自行發揮創意外，也搭配有故事性的繪本，讓小朋友從教室移到戶外學習，提高學習興趣，一舉數得。

林茂興表示，現在提倡多元試探，因此帶著孩子親手動手，搭配環境教育，目前校內約有30幅的作品，老師帶著小朋友導覽，並由小朋友進行闖關，完成所有關卡還會請小朋友吃麥當勞，提供他們一個可以表現自己的舞台，外賓來小朋友也會介紹自己的作品，甚至帶家長回到學校參觀。

林茂興說，有些學校可能會找畫師到學校作畫，但他認為小朋友對於作品的情感可能不會太多，如果牆上的作品是自己親手所繪製，相信這對小朋友來說會更有意義，還能增加孩子對學校的認同感，未來將繼續妝點校園其他環境，讓南州成為縣內最美麗的校園。

(中時 )