根據美國選股網站OpenInsider所彙整的美國證券交易委員會（SEC）文件，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）本周賣出了價值近20億美元的亞馬遜公司股票。

這些文件顯示，貝佐斯周一出脫價值約12.7億美元的亞馬遜股票，周二再賣出價值約6.84億美元的持股，這表示他在過去短短兩天內，就賣出了價值約19.5億美元的亞馬遜股票。

文件顯示，這些交易是預先安排之「10b5-1」交易計畫的一部分。SEC在2000年推出「10b5-1」規定，允許上市公司內部人員擬定在預定時間，以預定價格出售預定數量股票的交易計畫，因此能讓公司高層避免遭到內線交易的指控。

亞馬遜尚未對此發表評論。

一周前亞馬遜才剛發布第一季財報，由於新冠肺炎疫情帶動的電商業務持續暢旺，其業績表現優於華爾街預期。

近年來貝佐斯已加快出脫持股的步伐，去年2月曾出售近41億美元的亞馬遜股票，去年11月又賣出價值超過30億美元的持股。

這位亞馬遜創始人曾表示，他每年將出售約10億美元的亞馬遜股票為自己的太空探索公司Blue Origin提供資金。貝佐斯周三宣布，Blue Origin將於今年夏天送該公司的第一批太空人小組升空。

(時報資訊)