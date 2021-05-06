43歲曾經闖入民宅、性侵女子的楊姓男子，2月搭乘台北捷運時，發現車內有1名20多歲的短裙正妹 先以手機偷拍對方照片，再趁當時已是晚間11時40分，車內乘客稀少，竟然坐在正妹的對面，接著將手伸進自己褲襠，不斷搓揉下體，連串噁心舉動，讓被害女子忍無可忍，也用手機反拍蒐證提告，士林地檢署依妨害秘密罪將楊楊起訴。

起訴指出，被害女子案發當晚搭乘北捷，楊男11時30餘分，由大橋頭站上車，進入車廂後發現被害女子長相亮麗，見四下無人，自42分起，拿手機不斷拍攝對方，且集中在短裙、大腿及內褲，讓被害人感覺極不舒服。

楊此時坐在被害女子對面，拍攝過程中，還將手伸進自己的褲子，不斷搓弄生殖器，正妹最後忍無可忍，也拿出手機拍下楊男的猥褻模樣，並在下車後向警方報案。

楊男並非第一次涉及相關案件，2010年他曾闖入民宅，對1名女子強行性侵，事後遭判刑3年6個月，2014年才出獄，這次又在捷運上騷擾女性，警方經循線追查，日前將他傳喚到案，並依公然猥褻、妨害秘密等罪將他送辦。

士林地檢署日前開庭，檢察官調閱相關影像後，認為楊並未將裸露生殖器官，只是在褲內搓弄，且時間很短，難認有公然猥褻的罪嫌，但近10分鐘拍攝女子的特定部位，無視對方意願且造成不快，依妨害秘密罪將他起訴。

(中時 )