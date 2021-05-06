健鼎(3044)受惠於終端客戶需求強勁，不僅第1季稅後盈餘14.08億元，創下歷年同期新高，單季每股盈餘達2.68元，4月合併營收51.48億元，亦創下歷年同月新高，健鼎表示，目前訂單滿滿，第2季營運可望優於第1季。

車用、伺服器/網通及記憶體/SSD產品需求強勁，各產品應用HDI比重增加，健鼎第1季合併營收151.01億元，年成長28.87%，為歷年同期新高，營業毛利為28.25億元，年成長52.21%，單季合併毛利率18.71%，年增2.86個百分點，營業淨利為15.5億元，年成長82.67%，稅前盈餘17.73億元，稅後盈餘14.08億元，年成長44.11%，創下歷年同期新高，以目前股本52.56億元計算，每股盈餘2.68元。

健鼎表示，雖然和去年第4季相較，受第1季工作天數減少(春節)、原物料上漲、人民幣對美元升值等因素致成本上升，獲利較少，但仍是歷年同期新高。

由於客戶訂單依舊強勁，健鼎4月合併營收約51.48億元，月增1.1%，年成長約24%，為歷年同月新高，累計今年1到4月合併營收為202.49億元，較去年同期成長約27.6%。

健鼎董事會擬分派每股現金股息7.35元，以5月6日收盤價133.5元計，現金殖息率約5.5%。

為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠將於第2季末加入量產，預計將新增10%產能，總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI；在新產能加入下，健鼎預估，今年合併營收有望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。

(時報資訊)